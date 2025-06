McNeese announces spring semester honor roll Published 9:36 am Thursday, June 26, 2025

The McNeese State University Honor Roll for the 2025 spring semester has been announced. The honor roll lists undergraduate students earning at least a 3.0 or B average while carrying 12 or more semester hours.

McNeese students on the Honor Roll are as follows:

LOUISIANA

Abbeville: Arlie Grace Devenport, Britlynn Claire Durke, Porsha Fontenot, Lane Craig Frederick, Emma R. Griffin, Latalia Brailey Landry, Olivia Ann Romero, Bailey Addision Stelly, Emma Nicole Stelly

Abita Springs: Joanna C. Hernandez

Alexandria: Amie Claire Cochran, Sebastian Jeansonne

Anacoco: Bailey Claire Davis, Alexis Lyn Shapkoff

Arnaudville: Savanna Ita Dore, Ella C. Eades Vondenstein, Taylor R. Lewis, Garrett S. Williamson

Basile: Aydah Lane Douget, Gabriel B. Duplechin, Hunter Brent Langley, Armiley Lynn Stutes Lejeune

Baton Rouge: Janet Acevedo, Anna L. Beavers, Lexington Cole Crosser, Howard A. Gaskins, Ellis DeShea Hosch, Ashley Johnson, Jordan Lyles, Lauren Elizabeth Mancuso, Miesha Danielle Palatucci, Armani A. Robinson, Carlee Tanner Sammis, Katheleen Shoptaugh, Kamrin L. Thibodeaux, Deatrice B. Toney

Bell City: Abigail Grace Guillory, Macie Joyce Labove, Katherine A. Leonards

Bogalusa: Matthew Drake Stewart

Bossier City: Ta’Mya Marie Davis, Leah Raine Sorkey, Katelynn Stephens

Breaux Bridge: Ebony M. Alexander, Shanara Renee’ Batiste, Kaylin J. Gary, Masey Lewis, Cayli Noel, Jissel A. Reyes, Taylon G. Roy

Broussard: Braelyn Camille Hebert, Jennifer Murray

Bunkie: Kamryn Lafleur

Calhoun: Kendall Raye Parker

Cameron: Kortni M. Trahan, Laura K. Trahan, Lydia B. Trahan, Makenzie Cherryll Trahan

Campti: Chloe Ragan Baldwin

Carencro: Amarie D. Variet

Church Point: Darcey Lynn Bernard, Kade Anderson Cooley, Gracie B. Cormier, Dawson J. Doucet, Keagan Kratzer, Austin B. Lagrange, Frances A. Meche, Yazmin Paddio

Clinton: Nathan I. Holton

Coushatta: Chloe M. Nash

Creole: Amberlee Marie Saltzman

Crowley: Ahnnie Elise Albro, Tia Simon Bertrand, Mckayla Dawn Corder, Melise A. Maloz, Katie L. Sarver, Blaire Elizabeth Signorelli, Kelsie Suire

DeQuincy: Bianca R. Barnes, Abigail Barrow, Tanner Cadr Bartholamew, Eliana Faith Cummings, Yazmyn Decloutte, Kyra Brooke Dickerson, Michael Benjamin Fontenot, Justin Monroe Johnson, Tristian Jurgens, River Kitfield, Zachary Roc LaRocque, Ashley Graham Lee, Tracy Little, Hadlee Grace Mazilly, Andrew Mcilvain, Kamryn Taylor Mitchell, Miley Jo Moore, Avie Diane Perkins, Landon David Puerta, Loni Lanae Sanders, Austin R. Wilkinson, Bonni M. Williams

DeRidder: Delphine Neck Akenji, Logan Anthony Badgley, Drew Nathaniel Brown, Kaitlyn Denise Brown, Lacy Michelle Brown, Shelby L. Bruce, Coty A. Catron, Riddick A. Colon, Heaven Leigh Rayne Cravener, Abbagayle Leann Daniels, Emily Dianne Dobbins, Paige Marie Hammontree, Mercedes Alexis Hanchey, Christian R. Heyd, Alleigh Paige Holt, Isaiah Michael Joiner, Mason Lange, Liberty Denise Lynn, Brooklynn Tiana March, Marissa McCormick, Megan Hazel Moses, Molly Scot Neidigh, Emelie Grace Price, Bailey R. Rector, Lauren L. Redler, Elliott Lee Reeves, Nelson Andres Rojas, Kaiya Scott, Mackenzie Lynn Shirley, Logan Simmons, Victoria B. Simmons, Keegan F. Smith, Sienna Lynne Stinley, Troy Striedel, Zoey Alexandra Teegardin, Gavin Richard Vallejo, Breanna Leigh Ruth Weaver, Stephen H. Wogomon, Tristan J. Wood

Delcambre: Katom Q. Miguez

Delhi: Ashari Chanel-Renae Jones

Denham Springs: Chancellor Mitchell Guerin

Duson: Sandhya Bista, Sandy Trence Lewis, Emma G. Menard, Isabelle Catherine Smith, Andrew P. Thibodeaux

Edgard: Kylin Smith

Egan: Taylor Lee May, Evan Mitchell Regan, Haley T. Regan, Kayla Shae Trahan

Elizabeth: Kevin G. Griffin

Elton: Hannah Davynn Aguillard, Allie Nokko’ Johnson, Madison Paige Leonard, Halli Grace Macato, John Wright, Laura Beth Zaunbrecher

Ethel: Misty Tynes

Eunice: Dustin W. Boulet, Morgan E. Daigle, Brody Michael Dawson, Ethan R. Fontenot, Jayden Brooke Fontenot, Mary Elizabeth Fontenot, Kennedy A. Fruge, Jennifer Mae Fuselier, Allysa C. Ogea, Brielle Kirsten Prudhomme, Cassie R. Thomas, Bailey Nicole Vidrine, Bryanna Nicole Vidrine

Evans: Garrett Briar McMahon

Evergreen: Mia Beverly Hukins

Fenton: Marlee Shayne Reed

Florien: Brandon Alcock, Makayla Jordan, Lacy Brooke Perry

Fort Polk: Arianna Emia Long Cohen, Anna Miller

Franklin: Irulan J. Toussaint

Franklinton: Emma Grace Moran, Julie Ann Rosa

Geismar: Dagan Joseph Mire

Grand Coteau: Marissa Janae Noel

Grand Lake: Mia Marie Billiot

Grant: Rylee E. Jinks, Bradyn S. Weldon

Gretna: Lamar Wallace

Gueydan: Ashley Marie Broussard, Kyndal Rae Hanks, Raegan E. Mouton

Hackberry: Tanny James Beard

Hathaway: Hannah E. Sonnier

Hayes: Brenden K. Deshotel

Hornbeck: Brady Gene Alexander

Houma: Jewel M. Mason, Jaslynn Bui Mondragon, Kealon T. Sims, Jacob Thomas Voisin

Iota: Ellen Anne Cormier, Caitlyn M. Faulk, Grant M. Fontenot, Miya Kaye Fontenot, Ian Jacob Hebert, Natalie Claire LeJeune, Kate Lege, Isaac Michael Manuel, Kristen Simon, Chelsea Thibodeaux, Avery Young

Iowa: Melanie Dawn Barber, Diamonique Bazile, Crajaun A. Bennett, Chloe Layne Bienvenu, Addisyn A. Bonsall, Kylie B. Boudreaux, Skylar D. Boudreaux, Seth Leighton Bourgeois, Matthew Scott Boyd, Kelli Bufford, Riley Cormier, Arlee Ruth Darbonne, Halli Elizabeth Davis, Cameron Scott Derouen, Gabrielle Florence Derouen, Jolie Elizabeth Derouen, Jordan Claire Diaz, Maliech Gabriel Duplechan, Vivian R. Earl, Mary K. Flaherty, Aubrey Grace Fontenot, Ethan Tucker Fontenot, Ason James Frederick, Josef Augustus Fuller, Kerrick James Gabriel, Layah M. Gaspard, Blair Leanne Granger, Megan Claire Granger, Emma Lynne Guidry, Gabriel Paul Guidry, Jared Ryan Guillory, Grifin Hanks, Audrey Hesser, Alelin Huerta-Martinez, Kaydi E. Johnston, Maddie Michelle Jongbloed, Cade J. Klumpp, Christian Landry, Michael Scott Lang, Maggie Langley, Emmalee Ann LeBlanc, Grace Elizabeth Lindeman, Jerni J. Martin, Lauren May, Porsche Mitchell, Amanda Renee Mott, John Burton Murphy, Paige M. Priola, Andee Paige Reinsch, Brylie Rozas, Kirstyn Brooke Simmons, Kayleigh Smart, Nathan Allen Smith, Dylan Kade Soileau, Kierston W. Stevenson, Braden C. Veuleman, Zoe Waguespack, Adisyn K. Walker, Caleb P. Wilson

Jeanerette: Mikayla Thompson

Jennings: Emily Paige Andrepont, Jake C. Armand, Ian David Augustine, Andrew M. Benoit, Seth P. Benoit, Connor Jase Boudreaux, Tyler Breaux, Emma G. Broussard, Isabel Alexis Castro, Arissa Marie Ceballos, Zachery L. Daigle, Ella Marie Duhon, Ellen G. Duhon, Elyse A. Duhon, Marli L. Duhon, Camden C. Edwards, Raeann E. Faul, Haleigh Noel Fruge, Brynn Alisse Fullilove, Kyra J. Gary, Emmie Victoria Goodreau, Kenzee Ann Granger, Lauryn E. Gray, Bryce C. Guillotte, Kylie N. Hebert, Layla Jolie Hebert, Joshua J. Henry, Lacie P. Hobson, Randall F. Jones, Hayden Tripp Labauve, Jagger B. Lanthier, Kyle LeDay, Ellie Ann Leblanc, Emma Lecompte, Brannock Campbell Leger, Kaden D. Marshall, Olivia Frances McCann, Kylie S. Melton, Isabelle Bree Mier, Karli Jean Miller, Hannah Claire Minden, Mia Frances Monceaux, William Gabriel Monic, Katelyn Renee Mott, Savanna P. Noeske, Julia K. O’Brien, Elijah Douglas Pickle, Luke Joseph Pickle, Matthew Charles Precht, Nicholas Prejean, Jolie Richardson, Alyssa Jewel Simon, Chloe Elizabeth Sonnier, William Thomas Sonnier, Madison Ann Suire, Jailyn Blaire Underwood

Jonesboro: Tyler B. Norman

Kaplan: Claire Marie Broussard, Reece J. Guidry, Ellie Grayce Marceaux, Sydney Elizabeth Packard, Emily R. Terro

Kenner: Zander Miguel Milton

Kinder: Mya J. Bendily, Ellie E. Buller, Cassidie Noelle Carpenter, Jaili S. Cole, Gladys Sharhonda Comeaux, Halle Sage Deshotel, Curtis Deville, Allison Paige Fontenot, Sarah Alexis Johnson, Tucker Johnson, Jenna Rose Kent, Mallory Nicole Marcantel, Daniel Scott Mayes, Caitlin Dale McGee, Caleb M. Nash, Aiden Gray Nesmith, Triniti Jo Popillion, Daymon Andrew Ryder, Elizabeth Nicole Savant, Evan J. Shortridge, Jonathan Diego Wade

Lacassine: Dalby A. Augustine

Lafayette: Dominique Jerel Carmouche, Jaylee Emma Charles, Joseph J. Charles, Elleanor Grace Cormier, Braylon John Fuselier, Michelle Shaniece Greene, Kerri Hammer, Beth Ann Hernandez, Lauren M. Labbe, Jace Lianne Myers, Naomi E. Roberts

Lake Arthur: Niyah Jade Achane, Carter Austin Bihm, Miya Logan Breaux, Cason Patrick Conner, Brooke S. Daboval, Riley Daboval, Lauren Paige Hebert, Keannon A. Johnson, Warner James Levy, Ava Brooke Monceaux, Marcus Adam Monceaux, Carlee R. Pardue, Christopher Roche, Isabel Rose Watkins, Kate A. Watkins, Sumer Kaye Weekly

Lake Charles: Shine Trinity Abel, Courtney Alexis Adams, Jonisha Adams, Jordan M. Adams, Bashirat Adenike Adekanmbi, Utsab Adhikari, Emily C. Aguillard, Ian Alcantara, Matthew Paul Almaguer, Dillon Renee Anderson, Zaria Nicole Anderson, Kailyn Ashanti Andrews, Kamryn M. Andrus, Katelyn Grace Andrus, Serina Maria Arabie, Sicily Mae Arceneaux, Jacob J. Ardoin, Alana M. Arredondo, Brennan Ash, Gavin P. Ashford, Samantha Ashford, Elizabeth Asire, Lindsey L. Atwood, Jacob Aucoin, Margaret Jane Barrow, Dibyata Basnet, Karina Bastola, Amanda Batiste, Zara Batool, Nathan Matthew Bauer, Halie Marie Beeler, Landon Beier, Jade Bel, Kendall Belle, Eric Beloney, Tierra Benders, Gracelyn B. Benoit, Lexxie Michelle Benoit, Hisham Ahmed Bensaadat, Jayden Denise Bergeron, Kristin Elizabeth Bergeron, Kylie Bergeron, Kennedi Elise Berken, Ezekiel Branson Berkey, Rachel Marie Berlin, Avery Michelle Bertrand, Sneha Bhusal, Carson O. Black, Allyson Shea Blanchard, Aubree Rose Bolton, Ethan Lee Boom, Audrey Grace Borel, Carley A. Boudreaux, Annabella Sue Boullion, Ashley Marie Bourg, Macie Bourgeois, Breanna Bourque, Liam David Bowman, Reed Jason Boyd, Julia Michelle Bradley, Brianna Marie Breaux, Riley Marie Breaux, Whitney Noelle Brevelle, Aaron G. Broussard, Claire M. Broussard, Collin M. Broussard, Evan Joseph Broussard, Sydney E. Bruney, Blaire Ellen Buller, Madelyn G. Burnett, Mary-Katherine Burr, Alexander J. Busby, Ana Cabanas Llorens, Amanda Cahilog, Miguel Cahilog, Isabella Elizabeth Caldarella, Olyvia Caldarera, Tanner Seth Caldwell, Kara S. Carlson, Ethan Jude Carnahan, Jaylon B. Carrier, Alonzia Katelyn Catlon, Trinity Avery Scott Chaisson, Alannah C. Chapman, Kylin Avery Chapman, Alyssa Charles-Royster, Emely Ashley Chavez, Kayla L. Chenier, Lance Chiasson, Susanna Angel Chiruguru, Kyle William Churchman, Iva Raejean Clark, Jenna Marie Clausen, Emily Clement, Megan Elizabeth Colston, Carmen Alaysia Comeaux, Holland Guy Conner, Anthony W. Cook, Hagen Jayce Cooley, Vaterrial D. Cooper, Anna K. Corbello, Kandyn Cordova, Macey Coronado, Ryan J. Courville, Kayden J. Cradeur, Abbie R. Craven, Karson Heath Croxdale, Mia Catherine Cruickshank, Keagan Cuppens, Niruta Dahal, Brianna Dawn Daigle, Morgan E. Daigle, Zachary W. Daigle, Kinsi Camille Daley, Andrew G. Dalton, Hope Mary Dalton, Jimmy Dang, Minhthong H. Dang, Harper M. Darbonne, Liz Davidson, Genevieve Davis, Taylor Grace Davis, Tabitha N. Dawdy, Maci Ryann DeClouet, Maggie Reid DeClouet, Connick Israel DeVillier, Rieland A. DeVillier, Marc Michelson Gracia Wencess Delva, Anna G. Dennis, Sarah Elise Dentremont, Emma Renee Derouen, Joseph Bryce Deville, Diya Dhungana, Alexis Ann Dibbley, Quyen Do, Taylor Doga, Dillon Donovan, Ainsley Rae Dore, Jack Dawson Dore, James Thomas Doucet, Olivia Dowdy, Jordan Paige Doyle, Isabella B. Dronett, Anna Claire Duhon, Jaidyn Duhon, Madison Marie Duhon, Tanner R. Dupin, Jackson A. Dupuis, Ella L. Durbin, Berita Durgan, Madison Leigh Eades, Savannah Grace Eades, Gavin T. Eisen, Denise Kristine Ellison, Emma Nadine Emmons, Emma Jade English, Christian John Ertell, Alyssa Evans, Grant W. Evans, Remey P. Evans, Charles Carter Fain, Mckenzie N. Faison, Landon Michael Faulk, Sherice Salisha Felix, Kiyana Tyree Flagg, Justus Cole Folding, Blake Alexander Fontenot, Breanna P. Fontenot, Caleb B. Fontenot, Claire J. Fontenot, Tamara Lynn Manuel Fontenot, Chloe L. Foreman, Grant A. Forest, Camille Monet Fox, Omari Fa’shon Francis, Taylor Elizabeth Frederick, Jayton Phillip Fruge, Jessica Nicole Fruge, Sydney Fruge, Madelyn Grace Furman, Abigail E. Fuselier, Krysta Fusilier, Jeanne A. Gardiner, Kaya Alexa Garriet, Alanna Garza, Mia Grace Gaskin, Mackenzie Erin Geier, Caroline Olivia George, Astha Ghising, Darshana Giri, Brayden C. Glapion, Amari Jabrie Godette, Samuel Caleb Goldman, Kenneth Golla, Camila Gonzalez Chan, Haiden Blaike Goodman, Ethan Christopher Goss, Dylon B. Gradney, Aiden Granger, Arden L. Grantham, Melania Grantham, Tiffany Nekole Green, Jahmaria D. Griffin, Kyle Aaron Grissom, Kassidy Olivia- Grace Griswold, Jada Adriana Grossi, Luca Vincente Grossi, Bailey Claire Gueringer, Emily Kadence Guillory, Kenzie L. Guillory, Kristin K. Guillory, Mattie Guillory, Paris Nikole Guillory, Sydnee F. Guillory, Eunice Gurung, Punika Gurung, Kevin Guth, Khristian Paul Guynes, Jordan Hafner, Erica Kanna Hagi, Johnny Hair, Konnor J. Hambor, Colton L. Hanson, Kaelyn B. Hardwick, Wyatt Harrington, Gabrielle Elizabeth Harris, Jaylen Harris, Brandon Tyler Hart, Khyler M. Hart, Garrett Owen Hassard, John Michael Hebert, Shelby N. Hebert, Faith Gabriella Heekin, Heidi Danyelle Henry, Fayth E. Hickingbottom, Walker Todd Hightower, Nia Claire Hilliard, Laiden Chace Hinch, Jude Ray Hoffpauir, Kara Hoffrogge, Ana Fabia Hollweg Bustillos, Andrew Michael Honeycutt, Marissa N. Hornsby, Farzin Hossain, Trent William Hulshoff, Eric Humphries, Farmina Islam, Jeremiah Dontrell Jackson, Shameka Jackson, Jennie January, Amy-Joy J. Jimney, Dax M. Johns, Alexia M. Johnson, Ava Elizabeth Johnson, Nathan David Johnson, Ta’Khara Ann Johnson, Nicholas J. Jolivette, Lilly Jones, Braelyn Mykel Jordan, Kaleb Marcus Joseph, Joanna Kaluturi, Aakriti Karki, Mahrukh S. Khan, Zakariya Ali Khan, Prajwal Khanal, Conner G. Kingery, Hallie Marie Kleckley, Jenisha Koirala, Stephen Grant Kojis, Parker Joseph Koonce, Jayden James LaCombe, Kamryn Rae LaFosse, Charleigh Toy Murphy LaRocca, Andrew K. Landry, Kaylee B. Lanier, Andrew Parker Lanthier, Cade E. Lavergne, Karley J. Lavoie, Mikayla Monique Lawson, Micah Cameron LeBato, Jolie C. Leblanc, Morgan Leblanc, Korah Paige Lebleu, Rebekah C. Lechtenberg, Emma Claire Leger, Abby R. Lejune, Benjamin Grant Leleux, Victoria P. Lester, Santana Levias, Alex M. Lewis, McKenzie Noel Lightfoot, Yuni Lin, Hannah Nicole Lisemby, Brittany Lockridge, Julie Anne Loftin, Logan Thomas Loftin, Rebekah Faith Loftin, Kallie Brooke Lognion, Avery C. Louviere, Paula Jean Lovell, Whitney Rose Lovell, Aubrie Lyons, Jayla Emani Madeline Macon, Karen Magana, Brody Daniel Maggio, Amari N. Malbreau, Christian Malbreaux, Chandler C. Mallett, Khloe Jane Mallett, Ella Manning, Kaylyn Manuel, Nicholas Eldon Manuel, Emmi Faith Marceaux, Seth D. Mardis, Briley David Martin, Lance Mathew Martinez, Alexa M. Martinez Mendoza, Precious J. Maxwell, Jaidyn Elise McBride, Sylvia Marie McCammon, Kennedy Sarai McDade, Tryston Shane McDonald, Kairi Ann McFarlain, Austin Alexander McGraw, Holly McIntosh, Brittney Alysia McZeal, Knielie Kathleen Meadows, Tekta Getachew Mequanent, Connor James Miano, Lauryn Paige Miguez, Brent Miller, John W. Mills, Sierra D. Mills, Andrew Sean Mitchell, Savannah Mitten, Jordynn Mobley, Anna Olivier Montcalm, Lianne L. Montelibano, Kylie Drew Moore, Michael A. Moreno, Elizabeth K. Moriarty, Elarita M. Mormon, Jack P. Morris, Jagger C. Morvant, Gage M. Mouton, Lylah Paisley Mouton, Kyle A. Musick, Addica Raine Muth, Latavia Myers, Emily Elizabeth Naquin, Isabella G. Nauts, Leza K. Ned, Corinne Grace Newman, Alayah Faith Nguyen, Emily Nguyen, Huy Cat Phuong Nguyen, Lianna L. Nguyen, Quynh P. Nguyen, Thuytrinh Thi Nguyen, Tuyen L. Nguyen, Xuan Thao Phuoc Nguyen, Reese L. Nordan, Meghan Lanae Nunn, Emma Brooke O’Neal, Hannah Alexis Oertling, Raegan Ojoro, Mia C. Owens, Nifemi Treasure Oyeleke, Kayci J. Pabum, Pratik Paini, Diana Isela Palacios Garcia, Kritika Pandit, Pratikshya Parajuli, Sae Byot Park, Ricardo Parra, Riya Rashmikant Patel, Asia Pattum, Ashlyn Grace Pelafigue, Cristhian Perez Gomez, Cayden Renae Perkins, Shaun-Lee Peynado, Emily Nicole Pinney, Kourtney Pitre, Madison L. Plumb, Crystal Poe, Abigail Grace Poole, Drake J. Pousson, Aislinn Jade Predium, Sydney Wells Price, Ruby Pun, Haashir Q. Quadir, Zachary Z. Queenan, Taiteuna Rabb, Brooklyn Ramirez, Bibek Rana, Katie Ann Rapp, Peyton V. Redmond, Alyssa Reney, Chloe M. Richard, Loic Richard, Luke M. Richard, Maite A. Richard, Monet Clairisse Richard, Samara Joann Richard, Samea Richard, Maria Jose Rivas Hidalgo, Markeyia Faith Roberts, Stormie Robertson, Corey A. Robinson, Shayna Robinson, Evan Walker Rodericks, Marlana Marie Rodriguez, Collin Rogers, Eric Z. Rogillio, Alexis York Rose, Ashton Tylar Rousseau, Madison Deann Rowley, Jakayla Makenzie Ryan, Sarabeth Jean Ryan, Ximena Salas Chavez, Mariel F. Sanchez, Mario E. Sanchez, Kayden L. Sanders, Gracie Victoria Sarver, Christian Satchell, Ethan Paul Savage, Jaidyn Alyssa Savant, Gavin R. Savoie, Jolie Aunjelle Savoie, Matilyn Grace Schafer, Jillian Marie Schexnider, Laura K. Schindler, Avery B. Schulz, Christopher William Schumacher, Darian L. Seemion, Gracie L. Self, Clophus Semien, Ananya Sharma, Navya Sharma, Shelbie Shelton, Brandon Sias, Chloey Ema Simmons, Kendrick O’hara Simmons, Anna Elizabeth Simon, Rohitpreet Singh, Saurya Singh, Maeleen Slover-Prudhomme, Aubrey Lynn Smart, Abigail L. Smith, Alexandra Hope Smith, Sophia Ellen Snider, Ian Davis Snyder, Alvin Jack Sonnier, Ethan Zachary Sonnier, Joseph Scott Sonnier, Katherine Zoe Sonnier, Shane Thomas Sonnier, Kristian A. Sosa-Vazquez, Alexis Nicole Spain, Cameron R. St.Pierre, Genesis R. Standing, Kade Alexander Stevens, Parker N. Stewart, Edie Christine Stickell, Saniah J. Sullen, Andrew Christopher Svarney, Christian Heath Tabor, Cooper L. Tadlock, Dasia R. Talbert, Dash Olivier Tam, Jack A. Tam, Ty David Terrell, Reed T. Theriot, Sydney Elizabeth Thibodaux, Izaak Channing Thibodeaux, Marcus C. Thibodeaux, Shelbie Alise Thierry, Bailey Thigpen, Xavier Rayshon Thomas, Jordan Paul Thompson, Kadin Edward Thompson, Ava Nicole Trahan, Colby J. Trahan, Emma Marie Trahan, Malorie Clare Trahan, Natalle L. Trahan, Reese Elizabeth Trahan, Tyler-Albert Alcantara Tran, Camila Triana, Maritza Ann Turner, Alexander Unkel, Myles H. Valentine, Austin L. Vanover, Mustafa Emir Velioglu, Elizabeth Hali Vicknair, Kinsey Jade Vidrine, Fontanna X. Vo, Jenny T. Vo, Kody Ky Vo, Julia Ann Walker, Kaden A. Walker, Hope Wasson, Quinn J. Weaver, Meagan Anne Weeks, Kephera Wesley, Tiesha Taqualla Weston, Dylan Wheeler, Sheila Canice Wieser, Katie Louise Wilfer, Selene Annalise Wilkie, Bronson Lee Williams, Cam’Ron Williams, Chloe Danae Williams, Conner Williams, Amy Caroline Williamson, Jeffrey Keith Williamson, Michael J. Willis, Lauryn Alyssa Wilridge, Elaina Kaye Wilson, Tavia Marie Wilson, Tristan Denise Wilton, Kyley Grace Winfrey, Bailey P. Wing, Landon James Woodhouse, Kigailie Woods, Shandrika Renea Woods, Blake A. Wren, Cara Beth Wright, Catrella Marie Wright, Nya E. Wright, Emily J. Wrobel, Brody Allen Young, Dylan Kade Young, Joshua M. Young, Marigrace Young, Reece T. Young, Zoe R. Zartler

Lecompte: Blake A. Milton

Leesville: Maci Kai Quayhagen, Danielle M. Smith, Roderick Whalen

Leonville: Erin Reed

Longville: Katelyn Nicole Ahearn, Maggie Bowman, Paul Joseph Buford, Harley Shae Fontenot, Cassidie Joyce Friend, Ethan C. Friend, Marissa K. Griffin, Carter M. Guillory, Dominic Zane Landreneau, Bralyn A. McCain, Skout Lindsi McLeod, Madison E. Taylor

Lottie: Abigail Elez Hawkins

Luling: Hailey E. Deroche

Lutcher: Jashyra Lynn Thomas

Mamou: Landon Ty Aguillard, Kassidi M. Aucoin, Najah M. Noel

Many: Lindsey L. Atwood, Jacob Myles Dye

Merryville: Brylee M. Lanier, Carter Rollins McLamore

Metairie: Emily Jo Legendre, Lawrence McClure

Monroe: Phillip I. Bradford, Aryanna Simone Gallien

Morganza: Spencer James LaCoste

Morse: Alli Elyce Badeaux, Jack Ashton Cassedy, Bailey A. Istre, Kaitlyn Oliver, Macy Rose Shamsie

Moss Bluff: Blaine Allen Savoie

Napoleonville: Jack Martin Gaudet, Emily G. Rivere

Natchitoches: William Brett Bernard, Ja’Niaria Rena Medlock

New Iberia: Chelsey Machelle Bonnie, Tray’Quan Francis, Kylie R. Guidry

New Llano: Trey Barack Marsh

New Orleans: Marae Cole, Kevin Milton, Shannon Zardes

New Roads: Kellington Tamarr Collins

Norco: Logan A. Defrisco

Oakdale: Kaydence Elizabeth Burge, Logan P. Chamberlain, Kaleb D. Micelle, Jaslyn M. Russell

Oberlin: Ethan Keishaun Andress, Gabrylle M. Fontenot, Blaise Vizena Lejeune, Klaudia D. Mosbroker, Ava Josephine Rougeau, Loreasia Denise Wolfe

Opelousas: Jordan Rivers Alexander, Brailey Rene Major, Carly Ortego, Quinn Nicholas Polk, Madeleine R. Sylvester

Patterson: Ireyell A. Dugas

Pineville: Gregory Knox, Marley Moreau, Caroline Marie Shilling, Payton Marie Thiels

Pitkin: Shelly Simmons, Emily M. Stracener

Pollock: Emma Grace Winslett

Port Allen: Arden Le DeLany, Jamall Marquis Franklin

Prairieville: Riley Hicock, Brittany Lake, Pierson Parent, Kriston M. Pierson, Riley Judith Wall

Raceland: Kyra Mallory-Anne Keller

Ragley: John Gustin Boone, Reagan Alexis Boudreaux, Jackson Bruney, Olivia Bruney, Aleaha Madisen Burns, Samantha L. Butterfield, Madison Danielle Chapman, Genevieve Faye Cook, Shane Jude Cormier, Lexis Derouen, Valerie Doucet, Caroline Dupree, Savanna Albre Dupree, Cheyenne Guillory, William M. Hillebrandt, Adelyn Grace Hoffpauir, Garin Christian Lee, Cameron Eric Leubner, Ryan G. Lewis, Marlie Rae Mayeaux, Juliet Ryan McGee, Dohnavan Richard McMichael, Katherine Danise Moss, Abbie Grace Olivier, Jeffrey Jacob Oswald, Marlee Jayne Rogers, Jessica Marie Rutledge, Bryanna Reagan Smith, Madilyn Jolie Warner

Rayne: Lexi R. Babineaux, Derreck J. Bercier, Ethan P. Comeaux, Allie Solange Gray, Boyd W. Gray, Garrett James Louviere, Emma C. Robichaux, Alexis C. Thibodeaux

Reeves: Marci Kay Bruce, Colton James Burnitt, Faith Danielle Cauthron, Brittany Perkins

Reserve: Taylor Jocelyn Michelle Robinson

Roanoke: Blakelyn P. Kratzer, Kennedy Elise Richard

Rosepine: Logan S. Calcote, Jada Nicole Roden

Scott: Sonya Catalan Anderson, Michelle Yolanda Arellano, Demi Roselynn Billings, Cole Ingram, Kayla L. Long, Ruthie A. Melancon, Gracie Elizabeth Vanhyfte

Shreveport: Janayah Dotson, Kiayra Ellis, Elizabeth C. Williamson

Singer: Dylan Joseph Conner, Britain A. Prather

Slidell: Jordan Bloxson, Lia Mae Esler

St. Landry: Christian W. Olson, Katherine C. Olson

St. Martinville: Cody Bourque

Starks: Callie Claire Ashworth, Lucas Wayne Fritz, Kennedie Kaye Harrison

Sterlington: Maddie Grace Taylor

Sugartown: Raegann N. Smith

Sulphur: Ethan C. Arsement, Madison Becktold, Nichalous Bellard, Abby Isabella Bonilla, Alexis D. Bostick, Jillian G. Broussard, Jenna Elizabeth Burcher, Daravia Claire Busby, Hallie Busby, Tayte A. Busby, Christian Bushnell, Ryley N. Byrd, Sarah Elizabeth Carlson, Caydence A. Carrier, Madelynn Gracie Carrion, Kayla Hayes Carroll, Anna Claire Castille, Angel S. Castillo, Amanda Caswell, Grant Levens Chaisson, Tayte M. Champagne, Ezra Christian Chavez, Audrey L. Clark, Stacie Lynnea Clement, Jacob Paul Coffman, Cole W. Constance, Emily R. Conway, Christopher Caleb Cruz, Ethan L. Curtis, Sierra Michelle Daigle, Gunnar Layne Daniels, Ashley J. Darbonne, Grace Ann Davis, Cooper Jude Devall, Ashley Ruth Dickerson, Rylee Grace Dickinson, Landon Domingue, Marchelle Doucet, Melanie T. Doucet, Kennedy Claire Dougherty, Beau Alan Dronette, Ashlyn Jayde Dugas, Neil Dupre, Madison Kay Durbin, Emma M. East, Briana C. Elam, Trinity G. Ellender, Bianca A. Feilen, Isaac Troy Findley, Raelyn E. Fontenot, Madelyn K. Foster, Abigail Elizabeth Fruge, Justin A. Fruge, Kolby Lane Gary, Caden P. Gaudet, Kailyn Kaneese Gauthier, Alexander Genna, Amiee M. Goldman, Maria Brisa Gonzales, Anna C. Gunnels, Keelie Habetz, Jeremy Caleb Hanks, Donovan Jamal Hatch, Laken Hebert, Jenna C. Henry, Mia Nicole Henry, Rene Antonio Hernandez, Rosalba Guadalupe Zarela Hernandez Castillo, Sydney E. Hill, A’Jyron J. Humphrey, Isha Isha, Monica Jackson, Miller Harris James, Venya R. James, Jack M. Jessen, Etoyi Jones, Kimberly Gayle Jones, Amaya Zina Kelly, Kashia Jonea Kelly, Desiree Anne LaBauve, Brady Paul Labbie, Skylar Layne Lacomb, Jeffrey Paul Laine, Jordon Michael Landry, Peyton Scott LeMaire, Jolie Grace Leger, Skylar Shenice Lindsey, Josee Martin, Reese R. Matheson, Darby Matte, Lainey Mayo, Jenna Lane McBride, Kade Charles McBride, Haiden L. McCann, Kristina Marie McCaskill, William P. McConnaughhay, Lauren Marie McLallen, Dylan E. McFarlain, Sophie Patrica Medwick, Abby N. Mere, Kolby Ivanne Mitchell, Alex M. Montz, Katelynn N. Moore, William Kohlman Navarre, Caleb C. Norwood, Julia Kate Ogea, Karson Lloyd Parnell, Aidan James Picard, Laila Victoria Razo, Lyndsey N. Reeves, Chloe Regan, Hannah Elizabeth Ribbeck, Garrett Wayne Richard, Megan C. Robertson, Regan Elizabeth Russell, Lauren Camille Shegog, Emily Sheridan, Bria Shillow, Carolyn R. Simon, Daniel James Skinner, Hannah Elise Smith, Kyndal Brooke Sonnier, Tallen Grey Spencer, Matthew M. Steckling, Sophie M. Touchette, Vega Alexis Tower, Bridget M. Trahan, Tanner Austin Trahan, Kate Turner, Kylen Stuart Turner, Peyton Mae Turner, Caleb C. Twachtman, Megan Kesiena Ughovwa, Hannah Elizabeth Underwood, Kristen Vallery, Breanna P. Verdine, Alexis Verrett, Briley A. Vidrine, Hailey Vincent, Garrett P. Wagnon, Ivey Teyana Washington, Claire Allyce Weidner, Hunter Hayes White, Rebecca Jean White, Andrew Wing, Whitney Nicole Winger, Shelby Lexies Wright

Sunset: Nakita Davis, Jenna Renee Matt

Thibodaux: Bob Andrew Bourgeois

Ville Platte: Jennabeth D. Bergeron, Michael P. Berry, Carley N. Cloud, Colby Michael Cloud, Ali Adele Fontenot, Caroline M. Fontenot, Catherine C. Fontenot, Colleen Elizabeth Fontenot, Hunter Paul Fontenot, Olivia B. Hernandez, Connor Joseph Kennard, Jodie Kristine Landry, Madison Claire Manuel, Alyssa R. Soileau, Alyssa M. Stack, Nyla N. Thomas

Vinton: Kylie T. Braquet, Grace Jade Brooks, Tanner Broussard, Sanaa S. Budwine, Brycelyn Paige Bujard, Austin Michael Corner, Bryclyn Gayle Fenetz, Katelynn Nicole Freeman, Javeon Onri Gans, Ali N. Gilbert, Gavin A. Jackson, Samuel Eric Jackson, Katelyn Johnson, Imagyn Danyel Paladino, Dallas Reeves, Kristen Sonnier

Violet: Nyria E. Sylvester

Vivian: Katherine D. Green

Walker: Briana Wilson, Jasmine Young

Washington: Amelia Grace Tate

Welsh: Phoebe Paige Boudreaux, Jaime Angel Bravo, Torrie Shay Burrell, Abigail Leigh Claverie, Kylie G. Conner, Gabriel Henry Gillett, Robin Iguess, Emie Claire Johnson, Hailey Ann Langley, Kennon David LeGros, Trent A. Lopez, Luke Winston Luntsford, Alyssa Claire Martin, Lillian Rose Mccreary, Harley Mae Miller, Tylyn Roshell Porter, Isabealla Mabel Primeaux, Caleb Joel Roy

West Monroe: Cason McCallister, Jameelah Wilson

Westlake: Alyssa R. Alexander, Cameron L. Anderson, Cali Elizabeth Baker, Allison F. Bartlett, Simone Rene Boyette, Kaitlyn T. Chargois, Emily Angelica Clark, Alyssa Dinae Roper Coffelt, Morgan Leigh Comeaux, Kristen A. Darbonne, Sadie Paige DeReese, Emma C. Dobson, Matthew A. Fast, Abigail Kay Fontenot, Joshua A. France, Evan K. Goss, Ellaina Granger, Carli Amelia Guillory, Ethan A. Guillory, Jamaal L. Guillory, Karley J. Hardman, Bethany L. Hebert, Matthew Ryan Hennigan, John Paul Michael Istre, Anessa Lartigue Jackson, Kaleigh Brook Langley, Kassidy B. Lanty, Ashton Legleu, Ali Jeanne Lester, Emily Claire McBride, Lori G. McCann, Tyler Kristopher Mims, Cameo R. Muth, Gabrielle Faye Myers, Kalee Jade Oden, Ayden Jonathan Potts, Kayley Paige Robertson, Lakota Segura, Victoria F. Sherman, Carolyn R. Simon, Emma Renee Tradewell, Christian Tyler Veillon, Cydney C. Williams, Taylor Williamson, Sydney E. Winfrey

White Castle: India Jefferson, Ja’Kayla Michelle Williams

Youngsville: Shonnon Chenevert, Emmie D. Collins, Rachelle Marie Goulas Fountain, Jake Held, Taylor Pellegrin, Blake Sylvester, Alyssa Marie Trahan

Zachary: Riley Jade McClure, Emauri Sibley, Jalen Wardell Wright

STATES

Alabama

Phenix City: Teshaun Ray Ryals-Wilson

Arizona

Chandler: Matthew Krneta

Gilbert: Morgan P. Fiedler

Phoenix: Corynne Juliette Hausler, Bailee P. Ramirez

Arkansas

Roland: Gwinn Elizabeth Hall

Stuttgart: Emma Blair Banks

California

Ontario: Bryce Jaden Strong

Santa Maria: Joseph Rey Garza

Valencia: Kaile Elizabeth Leilani Kukaua

Florida

Bradenton: Sydney R. O’Shea

Cooper City: Joshua Pontigo

Fort Myers: Deaglan D. Camron

Milton: Elijah Melendez

Orlando: Myles Micah Winslow

Tallahassee: Ava Lauren DuBois

Georgia

Columbus: Jeanie Jones

Richmond Hill: Rory Schuler

Rossville: Trent Michael Baker

Smyrna: Kelsey Sneed

Illinois

Elmwood Park: Kaylene Nicole Gohmann

Kansas

Lenexa: Gracey Kay Janes

Mississippi

Hattiesburg: Jonathan Michael Lei Harris

New York

Far Rockaway: Mariah King

Queens: Mariah King

Oklahoma

Choctaw: Boston Elizabeth Berry

Edmond: Avery N. Baker

Mustang: Arionna Monique McElroy

Oklahoma City: Azjah Shiree Reeves

Pennsylvania

Philadelphia: Shuayb Brinkley

Texas

Beaumont: Anna Christine Joyner, Emma Claire May

Bedford: Samiuela A. Liu

Boerne: Sullivan Amaree Hanna

Buna: Emily Lynn Boram, Parker D. O’Bannion, Dylan Brooke Rion

Chappell Hill: Eric R. Aschenbeck

Conroe: Gabriele Elizabeth Andrews

Corpus Christi: Lauren Fuller

Cypress: James Edwards Boutte

Dayton: Dylan H. Ellis, Chase Andrew Ripkowski, Jayden Riley Smith

Dickinson: Bethanie Nicole Durant

Eagle Pass: Sergio Lopez

Eastland: Irelyn Delaney Howry

Frisco: Jack Marsh Brousseau

Garland: T’Johnn Brown

Georgetown: Caleb Strmiska

Houston: Ashanti Ja’Nae Gallow, Devin T. Lippold, Erik Villarreal

Humble: Grace E. Smith

Huntsville: Bryce Adam Jones

Katy: Sydney Ripperger, Rebecca Isabella Romero Perozo

Kingsville: Adriana Lynn Mireles

Lantana: Braedyn Robert Cunningham

League City: Logan Phillip Broussard

Lumberton: Mandi Leigh Boudreaux, Averie Blaire McFarland, Heidi Alexis Wilkerson

Magnolia: Sarah Mae Allen, Richard Cade Wallace

Missouri City: Grace Ann Janik, Kayla Dionne Wilson

Mont Belvieu: Simon Michael Larranaga

Nederland: Brady Lairon Corcoran, Eric Allen Murray

Newton: Trinity N. Gulley

Odessa: Cooper Garrett Golden

Orange: Kayley Grace Dyer, Madeline Margaret Finn, Kylie E. Ford, Brooklyn Sky Leonard, Brianna Layne Moore

Pasadena: John C. Clements

Pearland: Daniela Stefania Vallecilla Orobio

Round Rock: Dominick Alexander Bolden

San Antonio: Bella J. Galan

Seguin: Samantha Mundine

Spicewood: Tyson V. Green

Spring: Alexis M. Jebbia

Springtown: Cody Brackeen

Vidor: Megan Renee Gengo, Anna Corinne Mitchell

Warren: Brooke Elaine Schroeder

Wells: Jacob R. Lamon

Virginia

Roanoke: Jacara Dashanea Gates

Weyers Cave: Leilani Rayne Goggin

Washington

Bothell: Lyla Grace Kahrimanovic

COUNTRIES

Benin: Juste Marie Senami Sun Fagla Bolivia: Ana Fabia Hollweg Bustillos

Canada

Riya Rashmikant Patel, Sophia Saldutto

Colombia

Daniela Stefania Vallecilla Orobio, Rolando Gabriel Ortiz Ronceria

Ethiopia

Tekta Getachew Mequanent

Germany

Anouk Linders

Haiti

Marc Michelson Gracia Wencess Delva

Hong Kong

Erica Kanna Hagi

Hungary

Anna Kovats

India

Joanna Kaluturi, Navya Sharma, Rohitpreet Singh, Aarushi Chauhan, Isha Isha, Samana Rai

Ireland

Ryan Charles McCarthy

Italy

Filippo Daniele Squassina, Jasmin Singh

Kenya

Abel Kipkemboi

Mexico

Alexa M. Martinez Mendoza, Diana Isela Palacios Garcia, Cristhian Perez Gomez, Andrea Martinez Blackaller

Mozambique

Ngozika Lilian Peter

Nepal

Sandhya Bista, Maunata Adhikari, Utsab Adhikari, Manish Adhikari Kshetri, Dibyata Basnet, Karina Bastola, Sneha Bhusal, Niruta Dahal, Diya Dhungana, Astha Ghising, Darshana Giri, Eunice Gurung, Punika Gurung, Aakriti Karki, Nisham Karki, Prajwal Khanal, Rusha Khatri, Jenisha Koirala, Pratik Paini, Sujal Jung Pandey, Kritika Pandit, Nagendra Prasad Pant, Pratikshya Parajuli, Rajeev Patel, Manabi Paudel, Ankit Pokhrel, Kushal Poudel, Ruby Pun, Sujata Rai Shrestha, Bibek Rana, Yogishi Sah, Onish Shrestha, Sijan Shrestha, Saurya Singh, Aashish Subedi, Bibek Tiwari, Kelsang Yonjan, Prajit Shrestha, Karis Khadka, Shital Thapa, Devi Khadka, Milan Bhandari, Anusca Koirala, Manish Thapa, Sneha Ghimire, Ayusha Ghale, Isha Sunar, Khushi Limbu, Sujata Timsina, Kalpana Kumal, Sabnam Bhurtel, Nikita Lama, Prashant Gupta

New Zealand

Samiuela A. Liu

Nigeria

Israel Oluwabukunmi Alabi, Jessica Chidiebere Romanus, Bashirat Adenike Adekanmbi, Olamide Mary-Ann Afolabi, Victoria Oluwakemi Akindeko, Olaoluwa David Akinjare, Oluwademilade K. Aluko, Mmesomachukwu Joy Anazodo, Ademisola Toheer Arilesere, Semilore Ayodeji Bashorun, Francis Chukwusom Chukwuemeka, Stephanie Mmesoma Ezenwafor, Joan Edima Fintan, Jessica Chioma Iluno, Abdul-Basit A. Imam, Chinenye Valentino Josephat, Toluwalope Favour Kuseju, Anita C. Okoro, Patrick C. Okoroafor, Oluwatobiloba Oluwapelumi Onimole, Chiamaka Stephanie Onwude, Nifemi Treasure Oyeleke, Jessica Chidiebere Romanus, Idinso Ifechukwu Agbasi, Chukwumenilam K. Roberts,

Joshua Ejiroghene Daniel, Samson Oluwasegun Odutola, Fiyinfoluwa Bada, Chukwumaijem Ezeanochie, Anita C. Okoro, Daniela Ireyimika Diekolola D. Okunbolade, Brian Osehalim Richard-Ikediashi, Mariam Ashabi Usman, Elijah O. Adediran, Chinemerem C. Okpalaeke, Ifeanyi Anthony Nkwoka

Pakistan

Zara Batool

Philippines

Christopher Caleb Cruz

Spain

Ana Cabanas Llorens, Mireia Yespes Rovira

Sudan

Abdulla Yasser Elkhair

Switzerland

Salome Lea Fluri

Taiwan

Li Hsuan Lin

Trinidad and Tobago

Sherice Salisha Felix

Turkey

Mustafa Emir Velioglu

United Kingdom

Charlie John Lawden

Venezuela

Maria Jose Rivas Hidalgo, Gabriela Karolina Seidel Carrasquero

Vietnam

Huy Cat Phuong Nguyen, Thuy Vy Phan

